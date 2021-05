AIRBNB : bond des réservations au premier trimestre, mais la visibilité reste limitée pour 2021

AOF - EN SAVOIR PLUS

S'agissant du deuxième trimestre 2021, Airbnb anticipe un chiffre d'affaire similaire à son niveau pré-crise. Toutefois, le groupe dit qu'il est encore trop tôt pour savoir si la reprise se poursuivra lors du second semestre. Le groupe n'est ainsi toujours pas en mesure de fournir de guidance chiffrée pour l'ensemble de l'année.

De plus, les réservations ont bondi de 52 % pour atteindre 10,29 milliards de dollars, là où les analystes tablaient en moyenne sur 7,87 milliards de dollars.

(AOF) - Dans un contexte de crise du Covid-19 qui perdure, Airbnb a dévoilé jeudi soir des résultats mitigés au titre du trimestre 2021. La plate-forme américaine de location de logements entre particuliers a essuyé une perte nette de 1,17 milliard de dollars sur la période, soit -1,95 dollar par action. Une perte plus lourde que celle anticipée par le consensus FactSet, qui tablait sur -1,17 dollar par action. En revanche, Airbnb a fait mieux que prévu du côté du chiffre d'affaires, qui ressort à 887 millions de dollars (+5% sur un an), contre 721 millions de dollars attendus par le marché.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.