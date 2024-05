Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbnb: bénéfice net plus que doublé au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Airbnb a publié mercredi soir un bénéfice net de 264 millions de dollars au titre des trois premiers mois de 2024, en hausse de 126% en comparaison annuelle, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 424 millions, soit une marge en amélioration de six points à 20%.



La plateforme de location de logements de courte durée a vu ses revenus s'accroitre de 18% à 2,1 milliards de dollars, avec une solide croissance des nuitées et expériences réservées, une hausse modeste du tarif journalier moyen et un effet calendaire lié à Pâques.



'Nous avons connu le meilleur premier trimestre de notre histoire, avec 133 millions de nuitées et d'expériences réservées, ainsi qu'une croissance à deux chiffres de l'offre dans toutes les régions', souligne son co-fondateur et CEO Brian Chesky.



Airbnb déclare attendre une nouvelle saison estivale record, pointant en particulier la vigueur des réservations pour des évènements comme la Coupe d'Europe de football en Allemagne et les Jeux olympiques d'été de Paris.





