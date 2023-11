Airbnb attendu en baisse sur des perspectives décevantes

(AOF) - Airbnb est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résultats du 3e trimestre. Alors que les résultats sont en ligne avec les attentes, ce sont les perspectives dessinées par le groupe qui ont déçu : « Nous constatons une plus grande volatilité au début au quatrième trimestre », et surveillons de près les tendances macroéconomiques et les conflits géopolitiques qui pourraient avoir un impact sur la demande de voyages » déclare Airbnb dans son communiqué.

Le bénéfice par action ajusté ressort à 6,63 dollars pour un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars en hausse de 18% sur un an. L'Ebitda ajusté atteint 1,8 milliard, en hausse de 26% sur un an.

