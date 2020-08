Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbnb a déposé un dossier à la SEC en vue d'une entrée en Bourse Reuters • 19/08/2020 à 23:19









19 août (Reuters) - Airbnb a annoncé mercredi avoir déposé une demande confidentielle d'autorisation d'introduction en Bourse auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis. Le spécialiste américain de la location de courte durée précise que le nombre d'actions qui seraient mises sur le marché et la fourchette de prix de vente n'ont pas encore été déterminées. "L'offre publique de vente devrait avoir lieu une fois que la SEC aura achevé l'examen du dossier, en fonction de l'évolution du marché et d'autres conditions", ajoute la société. Reuters avait rapporté en octobre qu'Airbnb était sur le point de mandater les banques Morgan Stanley et Goldman Sachs en vue d'une entrée en Bourse. La société avait annoncé l'an dernier vouloir faire son entrée sur le marché boursier en 2020. Mais ses activités ont durement souffert depuis de l'effondrement du tourisme mondial en raison de la pandémie de coronavirus. (Neha Malara et Anirban Senà Bangalore, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.