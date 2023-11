AirBNB: 779 millions d'euros saisis en Italie pour évasion fiscale

(AOF) - Les autorités italiennes ont ordonné la saisie de plus de 779 millions d'euros auprès de la plateforme Airbnb dans le cadre d'une enquête pour évasion fiscale, a annoncé la police financière. Le parquet de Milan accuse le groupe américain de ne pas avoir recueilli une taxe sur les revenus locatifs perçus par les propriétaires entre 2017 à 2021, et qui aurait du être reversée au fisc italien. «Nous pensons que nous avons agi en accord avec la loi et nous entendons faire valoir nos droits», a indiqué la plate-forme dans un communiqué transmis à l'AFP

AirBNB fait régulièrement face à des oppositions en Italie: début octobre, la ville de Florence, qui reste l'une des principales destinations touristiques du pays, a interdit les nouvelles locations résidentielles de courte durée sur des plateformes dans son centre historique.

