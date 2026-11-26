Logo du géant de l'automobile Stellantis dans son usine de Poissy dans les Yvelines (ouest de Paris) le 16 avril 2026 ( AFP / Simon Wohlfahrt )

Le géant de l'automobile Stellantis et l'équipementier Joyson Safety Systems France ont été perquisitionnés dans le cadre d'une information judiciaire à Paris portant sur les airbags défaillants Takata, a indiqué le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

"Des perquisitions ont été diligentées au siège de Stellantis à Poissy et au centre technique de Stellantis à Carrières-sous-Poissy, ainsi que dans les locaux de Joyson Systems France", a-t-il expliqué.

Joyson Safety Systems France a été perquisitionné le 9 novembre 2026 à Sceaux (Hauts-de-Seine), a appris l'AFP de source policière, tandis que Stellantis a été perquisitionné en 2025, selon des sources proches du dossier.

Contacté par l'AFP, un porte-parole de Stellantis a indiqué que le groupe "coopère à l'enquête et estime avoir agi en conformité avec l'ensemble des lois et règlementations applicables". "Nous sommes convaincus que l'enquête le confirmera", a-t-il ajouté.

Les airbags Takata sont responsables d'explosions mortelles ou ayant provoqué de graves blessures à cause d'un gaz, le nitrate d'ammonium, qui se dégrade avec le temps, particulièrement dans les climats chauds et humides.

Le groupe japonais Takata, fondé en 1933, n'a pas survécu au scandale, qui a éclaté en 2014. Il a fait faillite en juin 2017 et a finalement été racheté pour 1,6 milliard de dollars par l'équipementier Key Safety Systems, basé aux Etats-Unis, mais contrôlé par le chinois Ningbo Joyson Electronic. La nouvelle entité a été rebaptisée Joyson Safety Systems.

Lors de la perquisition chez Joyson Safety Systems France, le gérant et un salarié ont été interrogés comme témoins. Ils ont expliqué que la société travaillait "uniquement sur des projets et des appels d'offres", mais pas sur "des pièces", d'après la source policière.

"Les investigations, d'une particulière technicité, se poursuivent", a précisé le parquet.

Un juge d'instruction enquête à Paris depuis avril 2025, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, après une plainte de l'association UFC-Que choisir et de propriétaires de véhicules de Stellantis.