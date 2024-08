Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Products: hausse de 7% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Air Products publie au titre de son troisième trimestre comptable un BPA ajusté en hausse de 7% à 3,20 dollars et un EBITDA ajusté en progression de 5% à 1,3 milliard, soit une marge en amélioration de 2,6 points à 42,4%.



A trois milliards de dollars, les revenus du fournisseur de gaz industriels ont diminué de 2%, en raison d'un effet de change défavorable pour 2% et d'une répercussion des coûts de l'énergie pour 1%, partiellement compensés par une hausse des prix de 1%.



Air Products confirme ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice en cours de 12,20 à 12,50 dollars, en hausse de 6 à 9%, impliquant une fourchette-cible pour son dernier trimestre 2023-24 allant de 3,33 à 3,63 dollars.





Valeurs associées AIR PROD&CHEMICA 292,55 USD NYSE +10,85%