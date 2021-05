Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Products : hausse de 2% du BPA ajusté au 2e trimestre Cercle Finance • 10/05/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - Air Products affiche au titre de son deuxième trimestre 2020-21, un BPA ajusté en hausse de 2% à 2,08 dollars, niveau légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes, grevé par un impact négatif estimé de 10 à 15 cents lié à la Covid-19. Le fournisseur de gaz industriels et médicaux a vu sa marge d'EBITDA ajusté se replier de 300 points de base à 37,3% pour un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 2,5 milliards de dollars, soutenu en grande partie par la répercussion de hausses de coûts. Sur l'ensemble de l'exercice en cours, la direction d'Air Products déclare tabler sur un BPA ajusté compris entre 8,95 et 9,10 dollars, fourchette cible impliquant une hausse de 7 à 9% en comparaison annuelle.

Valeurs associées AIR PROD&CHEMICA NYSE +0.99%