Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Products : hausse de 15% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 13:20









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de gaz industriels et médicaux Air Products affiche au titre de son troisième trimestre 2020-21, un BPA ajusté en hausse de 15% à 2,31 dollars, malgré une marge d'EBITDA ajusté en repli de 520 points de base à 37,5%. Ses revenus ont augmenté de 26% à 2,6 milliards de dollars, grâce à un effet volumes pour 12 points, une répercussion de la hausse des coûts d'énergie pour six points, un effet changes de six points et un effet prix de deux points. Sur l'ensemble de l'exercice en cours, la direction d'Air Products déclare tabler sur un BPA ajusté compris entre 8,95 et 9,05 dollars, abaissant ainsi la borne basse de sa fourchette cible qui était de 9,10 dollars précédemment.

Valeurs associées AIR PROD&CHEMICA NYSE +0.77%