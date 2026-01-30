 Aller au contenu principal
Air Products en hausse grâce à un bénéfice supérieur à celui du premier trimestre
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 12:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du fabricant de gaz industriels Air Products APD.N augmentent de 1,7 % à 260,39 $ avant le marché

** La société dépasse les estimations de bénéfices pour le 1er trimestre, grâce à l'augmentation des ventes en Europe et dans les Amériques, et à la baisse des coûts

** Le bénéfice ajusté du 1er trimestre s'élève à 3,16 $ par action, contre une estimation de 3,05 $ par action (données compilées par LSEG)

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour le T2 entre 2,95 et 3,10 dollars par action, le point médian étant conforme à l'estimation des analystes de 3,02 dollars par action

** En 2025, l'APD a chuté de 14,8%

