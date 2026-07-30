Air Products dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels et revoit à la hausse ses prévisions annuelles

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La société de gaz industriels Air Products

APD.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026, l'augmentation des volumes de gaz vendus sur site et la hausse des prix ayant contribué à compenser la hausse des coûts.

Air Products a annoncé son intention d’abandonner plusieurs projets liés aux énergies propres, le directeur général Eduardo Menezes cherchant à optimiser son portefeuille de projets et à réduire les dépenses d’investissement alors que l’entreprise s’efforce d’améliorer sa rentabilité.

* "Nous avons une feuille de route claire pour réduire les dépenses d’investissement et générer une croissance rentable et durable grâce à des projets traditionnels de haute qualité dans le domaine des gaz industriels", a déclaré Menezes dans un communiqué.

* Sur la base des chiffres publiés, Air Products a enregistré une perte nette attribuable à la société de 1,44 milliard de dollars, soit 6,47 dollars par action, pour le troisième trimestre clos le 30 juin, après avoir comptabilisé environ 2,9 milliards de dollars de charges avant impôts.

* Ces charges résultent de la décision de la société de se retirer d’un complexe dédié aux énergies propres en cours de construction en Louisiane et d’une usine de production d’hydrogène vert en cours de construction à Casa Grande, en Arizona, ainsi que de certains autres projets de distribution d’énergies propres à plus petite échelle.

* La société a affiché un bénéfice par action ajusté de 3,47 dollars pour le trimestre clos le 30 juin. Les analystes tablaient en moyenne sur 3,34 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Air Products a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l’exercice 2026, les portant à une fourchette comprise entre 13,39 et 13,49 dollars par action, contre une fourchette précédente de 13,00 à 13,25 dollars. Les analystes tablaient sur 13,17 dollars par action.

* La société a déclaré qu’elle restait prudente quant aux perspectives macroéconomiques, mais qu’elle s’attendait à ce que les apports de nouveaux actifs, les mesures de tarification et les initiatives de productivité soutiennent les résultats du quatrième trimestre.

* Pour le quatrième trimestre, Air Products prévoit un bénéfice ajusté compris entre 3,55 et 3,65 dollars par action, soit un chiffre supérieur à la prévision moyenne des analystes, qui s'établit à 3,51 dollars par action.