Air Products: cession de l'activité GNL à Honeywell

(CercleFinance.com) - Honeywell et Air Products annoncent que le premier a accepté d'acquérir l'activité de technologie et d'équipement de traitement du gaz naturel liquéfié (GNL) du second pour 1,81 milliard de dollars, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire.



Après cette acquisition, pour un montant représentant environ 13 fois l'EBITDA estimé pour 2024, Air Products continuera de se concentrer sur son activité de gaz industriels et de mener la transition énergétique grâce à l'hydrogène propre à grande échelle.



L'activité GNL d'Air Products compte environ 475 employés avec un siège social à Allentown (Pennsylvanie) et une usine de fabrication de 36.200 m2 à Port Manatee (Floride), où sont fabriqués des CWHE (coil wound heat exchangers) de toutes tailles.



Cette transaction, qui devrait être relutive au cours de la première année complète de détention, devrait être finalisée avant la fin de l'année civile, sous réserve des conditions habituelles, y compris certaines approbations réglementaires.





