Air Products : BPA en légère baisse au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Air Products affiche au titre des trois derniers mois de son exercice 2019-20, un BPA ajusté en baisse de 4% à 2,19 dollars, niveau globalement en ligne avec les attentes, dont un impact négatif estimé de 15 à 20 cents lié à la Covid-19. Le fournisseur de gaz industriels et médicaux a vu sa marge d'EBITDA ajusté se tasser de 150 points de base à 40,4% pour un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 2,3 milliards de dollars, grâce essentiellement à des prix plus élevés. Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Air Products a ainsi engrangé un BPA ajusté en croissance de 2% à 8,38 dollars, malgré un chiffre d'affaires en repli de 1% à 8,9 milliards à cause notamment de l'impact de la pandémie.

Valeurs associées AIR PROD&CHEMICA NYSE -0.90%