Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : vulnérabilité inattendue, rechute sous 120E Cercle Finance • 02/12/2019 à 19:00









(CercleFinance.com) - Air Liquide fait preuve d'une vulnérabilité inattendue: le titre rechute de -2,7%, sous 120E après avoir ricoché sous 123E vendredi 29/11. Le titre efface tous ses gains depuis le 13/11 alors qu'il sous-performait déjà le CAC40. Plusieurs supports se dessinent à court terme, vers 118,6E (plancher du 12/11) puis 116E (plancher du 22/10).

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -2.80%