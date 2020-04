Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : vers le comblement du 'gap' des 122,65E du 6/3 Cercle Finance • 07/04/2020 à 10:36









(CercleFinance.com) - Air Liquide tutoie désormais les 120E vers le comblement du 'gap' des 122,65E du 6/3: le titre ne devrait pas rencontrer d'obstacle avant les 122E (ex-plancher du 8 janvier puis du 28 février) et pourrait même se hisser jusque vers 123E, ex-zénith de fin novembre 2019.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.85%