Air Liquide : vers l'acquisition d'un site en Afrique du Sud

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir signé un accord de négociation exclusive avec Sasol en vue de l'acquisition par le groupe français de gaz industriels du plus grand site de production d'oxygène au monde situé à Secunda, en Afrique du Sud. Dans ce cadre, il exploiterait les 16 unités de séparation de gaz de l'air de ce site, correspondant à une capacité de 42.000 tonnes/jour, en complément de l'unité qu'il y opère déjà actuellement, et lancerait un plan pluriannuel de modernisation de ces installations. La solution proposée par Air Liquide permettrait de viser une réduction des émissions de CO2 associées à la production d'oxygène de 30 à 40% d'ici à 2030. Le montant de l'investissement initial s'élèverait à environ 8,5 milliards de rands (soit 440 millions d'euros).

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.18%