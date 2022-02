Air Liquide va construire sa plus grande unité de production de biométhane au monde aux Etats-Unis

(AOF) - Air Liquide annonce la poursuite du développement de ses activités biométhane avec la construction aux États-Unis de sa plus grande unité de production de biométhane au monde. La capacité de production mondiale de biométhane du groupe atteindra ainsi 1,8 TWh. Cette nouvelle unité de production dans l’Etat de l’Illinois permettra à Air Liquide de continuer à proposer des solutions bas-carbone à ses clients de l’industrie et du transport pour les accompagner dans la réduction de leurs émissions.

Située à Rockford, dans l'Illinois, la nouvelle unité de production produira du biométhane à partir de biogaz issu d'un site de traitement de déchets solides, détenu et exploité par Waste Connections Inc. Sa capacité de production sera de 380 GWh par an, ce qui représente la plus grande capacité de production par unité pour le Groupe. Elle sera opérationnelle d'ici fin 2023.

Une autre unité de production de biométhane à partir d'une décharge est également en cours de construction à Delavan, dans le Wisconsin, et sera opérationnelle d'ici le début du deuxième trimestre 2022.

" Grâce à ces deux nouvelles unités, Air Liquide devient un acteur significatif dans la production du biométhane aux États-Unis pour accompagner ses clients des secteurs du transport et de l'industrie aux États-Unis et au Canada ", souligne le spécialiste des gaz pour l'industrie et la santé.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Vente de 20,5 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 96 %, ingénierie et construction (moins de 3%) puis GMT ou marchés globaux et technologies ;

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amérique pour 38 %, l’Europe pour 33 %, l’Asie-Pacifique pour 22 % ;

- Modèle économique fondé sur les contrats pluriannuels (1/3 des revenus générés par les contrats de vingt ans) et les partenariats industriels de long terme offrant une bonne visibilité des résultats futurs et une marge d’exploitation supérieure à 20 % ;

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier étant président directeur général du conseil d'administration de 13 membres ;

- Bilan sain, avec une dette nette notée A, ramenée 10,6 Mds€ soit à 58,5 % des capitaux propres.

=/ Enjeux /=

- Après l’exécution de la stratégie « NEOS-2020 », réaffirmation d’un objectif de rentabilité des capitaux employés de + 10 % en 2023 puis 2024 ;

- Stratégie innovation pilotée par la direction dédiée IDD, financée à hauteur de 300 M€, dont le 1/3 pour la transition écologique, visant à l'excellence opérationnelle, à l'ouverture aux technologies dans les cœurs de métier ou de rupture, par le biais de :

- réseau mondial de 5 campus innovation, avec 300 partenariats d’innovation académiques, industriels ou avec des start-ups,

- laboratoires dédiés : Digital factory pour l’expertise data, Alizent pour l’IoT, m-Lab pour les molécules, i-Lab pour le décryptage des tendances….

- fonds ALIAD de capital-risque, en alliance avec le fonds chinois CSE,

- déploiement de la technologie Turbo-Brayton pour les méthanier,

- déploiement du programme IBO de digitalisation d’approvisionnement des gaz liquides ;

- Stratégie environnementale révisée en mars visant à la neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires, 2025 (début de la réduction en absolu des émissions) et 2035 (recul de 33 % par rapport à 2015), par le biais de :

- captage de CO2, production d’hydrogène par électrolyse et recours au biométhane,

- triplement des ventes d’hydrogène à 6 Mds€, après 3 Mds€ en 2030,

- partenariat avec Rothschild & CO et Solar Impulse dans un fonds doté de 200 M€ pour accompagner les PME offrant des solutions pour l’environnement ;

- Accélération des projets autour de l'hydrogène pour la mobilité et le stockage des énergies renouvelables ;

- Décisions d’investissements industriels supérieures à 3 Mds€, dont près de la 1/2 liés à la transition énergétique.

=/ Défis /=

- Sensibilité à la parité €/$ et aux cours du pétrole ;

- Impact de la pandémie : hausse des ventes de 8 % et de 1& % pour le bénéfice net au 1 er semestre ;

- Objectif 2021 d’une hausse de la marge opérationnelle et du résultat net récurrent ;

- Dividende 2020 à 2,75 € .