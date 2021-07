AIR LIQUIDE va construire sa plus grande unité de gaz industriels en Chine

(AOF) - Air Liquide et Jiangsu Shagang Group, la plus grande entreprise sidérurgique privée de Chine et parmi les 5 leaders mondiaux, ont signé un nouveau contrat d'approvisionnement de long terme en gaz industriels à Zhangjiagang City, dans la province de Jiangsu, en Chine. Air Liquide va investir environ 100 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) de taille mondiale sur le site, où le Groupe exploite déjà deux autres ASUs.

Conçue pour utiliser de l'énergie bas-carbone, cette unité de pointe permettra à terme de réduire considérablement les émissions de CO2.

Cette nouvelle ASU produira également du krypton et du xénon pour répondre à la demande croissante de l'industrie Electronique, ainsi que d'autres gaz pour notre activité Industriel Marchand en Chine.

