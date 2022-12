Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: va céder son activité à Trinité-et-Tobago information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 18:00









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la signature d'un accord pour céder son activité à Trinité-et-Tobago à Massy Gas Products Holding (“MGPHL).



' Cette transaction illustre la stratégie du Groupe de revue régulière de son portefeuille d'activités pour se recentrer sur certaines géographies et activités à fort potentiel de développement ' indique le groupe.



' Air Liquide est bien positionné pour renforcer sa présence en Amérique latine et y saisir les opportunités émergeant dans le domaine de la transition énergétique, ce qui inclut l'hydrogène énergie ' rajoute le groupe.





