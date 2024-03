Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: une station hydrogène pour Paris 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - En tant que Supporteur Officiel dans la catégorie hydrogène de Paris 2024, Air Liquide indique avoir conçu et installé une station hydrogène place de l'Alma, au centre de la capitale, 'vitrine du réseau de stations déployées en Ile-de-France'.



Le groupe de gaz industriel l'avitaillera en hydrogène d'origine renouvelable afin d'approvisionner la flotte officielle de Paris 2024, flotte qui compte notamment 500 voitures à hydrogène Toyota Mirai.



'L'hydrogène présente de réels atouts, permettant en particulier des temps de recharge rapides et une grande autonomie. Un plein se fait ainsi en cinq minutes environ, pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 650 kilomètres', souligne-t-il.





