Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : une étape franchie dans l'hydrogène à Taiwan Cercle Finance • 19/03/2021 à 09:28









(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé vendredi avoir achevé la première phase de la construction de ses électrolyseurs à hydrogène bas carbone de très haute pureté à Taiwan. Ces unités de production d'une capacité prévue de 25 MW situées dans le parc scientifique de Tainan sont destinées à fournir de l'hydrogène de très haute pureté à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements doivent permettre au fabricant de gaz industriels de répondre à la demande émergente en hydrogène de très haute pureté liée à l'essor des systèmes de lithographie EUV (Extreme Ultraviolet Lithography).

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.55%