Air Liquide : tutoie ses records absolus information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 17:25









(CercleFinance.com) - Air Liquide, l'action vedette inoxydable par excellence, remonte au-delà de 151E et tutoie ses records absolus (152,08E le 02/02/2023): le stress bancaire ne la concerne pas, en revanche un déluge de liquidités provenant des banques centrales, c'est bon pour le business en général.

Le titre se retrouve à moins de 2% de son record absolu des 153E du 6/6/2022





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +2.21%