Air Liquide: trois unités à construire à Taïwan information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 09:30

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de contrats à long terme, Air Liquide annonce la construction à Taïwan de trois unités de production pour deux des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs, de façon à les approvisionner en larges volumes de gaz industriels de très haute pureté.



Air Liquide Far Eastern, coentreprise entre le groupe français de gaz industriels et Far Eastern Group, va ainsi investir un total d'environ 500 millions d'euros dans ces unités de production à la pointe de la technologie.



Situées à proximité des sites de production de ses clients, ces unités produiront jusqu'à deux milliard Nm3 par an d'azote ultrapur, ainsi que de l'oxygène et de l'argon. La première unité devrait être opérationnelle en 2024.