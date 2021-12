Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : Susan Ellerbusch va quitter ses fonctions information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 11:07









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le départ de Susan Ellerbusch du Comité exécutif ainsi que de ses fonctions actuelles de Directeur Général d'Air Liquide North America. Cette décision est faite à sa demande et pour raison de santé. Elle est effective à compter du 1er janvier 2022. Elle sera à cette même date nommée Directeur de la stratégie pour la zone Amériques. La composition du Comité Exécutif reste par ailleurs inchangée.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.48%