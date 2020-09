Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : stable, un broker reste positif sur le titre Cercle Finance • 10/09/2020 à 12:35









(CercleFinance.com) - Le titre Air Liquide reste stable, dans une Bourse de Paris en baisse, alors que l'analyste Credit Suisse confirme sa recommandation 'Surperformance' sur celui-ci, appréciant 'un business model qui continue de démontrer sa résilience'. 'Air Liquide est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs d'hydrogène pour les utilisateurs industriels au niveau mondial et opère aujourd'hui dans les principaux bassins industriels de la planète. (...) L'entreprise opère sur toute la chaîne de valeur, de la production de molécules au transport et à la livraison', apprécie le broker. Credit Suisse confirme ainsi son objectif de cours de 145 euros.

