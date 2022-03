Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: soutien de l'Etat au projet Normand'Hy information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir reçu le soutien de l'Etat français, sous couvert de la validation finale de la Commission européenne, pour lancer son projet Air Liquide Normand'Hy de production d'hydrogène renouvelable à grande échelle.



Cet électrolyseur d'une capacité initiale de 200 MW devrait alimenter en hydrogène renouvelable notamment la raffinerie normande de TotalEnergies. Il contribuera à la création d'une filière française et européenne de l'hydrogène bas carbone.



Le projet de production d'hydrogène renouvelable à grande échelle par électrolyse de l'eau en Normandie s'inscrit dans le cadre du PIIEC Hydrogène (Projet Important d'Intérêt Européen Commun Hydrogène), avec un montant de soutien financier demandé de 190 millions d'euros.





