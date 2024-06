Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: soutien de Bruxelles au projet D'Artagnan information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Air Liquide fait part de la décision de la Commission européenne de soutenir D'Artagnan, projet d'infrastructure de transport et d'exportation de CO2, porté par le groupe de gaz industriels et Dunkerque LNG, pour réduire les émissions du bassin de Dunkerque.



Ce projet comprendra une canalisation d'Air Liquide pour transporter du CO2 depuis les lieux de captage et un terminal dans le port de Dunkerque, afin de le liquéfier et le charger sur des navires. Il représenterait un investissement estimé à plus de 400 millions d'euros.



Premier projet d'infrastructures de CO2 en France à obtenir le soutien de l'Union Européenne, D'Artagnan bénéficierait d'une subvention de plus de 160 millions dans le cadre du programme de financement CEF-E en cas de réalisation du projet.





Valeurs associées AIR LIQUIDE 160.28 EUR Euronext Paris -0.06%