AIR LIQUIDE soutenu par JPMorgan

(AOF) - En hausse de 2,45% à 148,14 euros, Air Liquide signe l'une des plus fortes progressions du CAC 40. JPMorgan a relevé son opinion sur la valeur de Neutre à Surperformance et revu à la hausse son objectif de cours de 134 à 170 euros. Le broker pense que le champion des gaz industriels est à l'aube d'une phase de croissance de plusieurs années. Il salue la solidité du portefeuille de nouveaux projets et en augmentation sur les principaux marchés de la société, avec un nombre croissant de projets liés à décarbonation.

Cette dynamique se reflète sur les investissements et les ventes, proches de leur niveau historique, qui devraient se traduire par une accélération de la croissance dans les prochaines années.

De plus, le bureau d'études estime que la décote historiquement élevée du titre par rapport à ses concurrents américains et à d'autres chimistes européens de très bonnes qualités et moins cycliques n'est pas justifiée.

Aussi, le cours actuel du fleuron français constitue selon lui un bon point d'entrée.

Les prévisions de l'analyste sur le bénéfice par action ajusté pour les exercices 2021 et 2022 sont supérieures de 4% et 6% au consensus Bloomberg, avec un taux de croissance annuel moyen de ce bénéfice par action ajustée de près de 10% sur la période 2022/2023 et un potentiel de hausse supplémentaire.

A plus court terme, en raison d'un renforcement général de la demande, JPMorgan prévoit une forte reprise de la croissance des ventes au deuxième trimestre 2021 à 12,7% en glissement annuel même s'il est vrai que la base de comparaison est favorable.

Pour le second semestre, les ventes du groupe devraient progresser de 8%.

Pour l'ensemble de l'exercice, la banque américaine prévoir une croissance de 8,2%, supérieure au consensus qui table sur +6,2%. Cette performance, combiné à une augmentation des marges, devrait entraîner une hausse de plus de 3% du consensus sur l'Ebit ajusté de l'exercice en cours.

