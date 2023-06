Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : soudaine envolée à la clôture et record absolu information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 19:42









(CercleFinance.com) - Air Liquide a bénéficié d'une soudaine envolée de +4,7% à la clôture (partant de 164E, l'ex-zénith du 2 mai), ce qui a propulsé le cours vers un record absolu de 167,94E.

Le titre pulvérise au passage une résistance oblique long terme issue des sommets de mi-février 2020 (127E) et de début juin 2022 (153E): il n'y a plus d'obstacle technique dans la mesure ou le doublement de valeur par rapport au plancher des 86,25E du 16 mars 2020 est dépassé.







Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +4.77%