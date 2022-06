Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide: son plus grand contrat d'énergie renouvelable information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 09:12









(CercleFinance.com) - Air Liquide a signé avec Vattenfall aux Pays-Bas son plus grand contrat d'achat d'énergie renouvelable à long terme (PPA) dans le monde à ce jour. Ce contrat porte sur une capacité éolienne offshore en cours de construction d'environ 115 MW. La durée de ce contrat est de 15 ans et son démarrage est prévu en 2025.



L'énergie renouvelable fournie par Vattenfall sera générée par le parc éolien offshore Hollandse Kust Zuid (HKZ).



Cet accord permettra à Air Liquide de couvrir plus de 30% de la consommation actuelle d'électricité du Groupe au Benelux. Sur sa durée, ce contrat permettra d'éviter l'émission de jusqu'à 3,5 millions de tonnes de CO2, ce qui est comparable aux émissions de plus de 150 000 foyers néerlandais.





