Cercle Finance • 09/02/2022 à 18:06

Air Liquide: signe un protocole d'accord en Corée









(CercleFinance.com) - Air Liquide, Airbus, Korean Air et Incheon International Airport Corporation ont signé un protocole d'accord pour étudier l'utilisation de l'hydrogène dans l'aéroport international d'Incheon.



Le partenariat envisagera également le développement d'une infrastructure aéroportuaire permettant le déploiement d'avions hydrogène commerciaux en Corée.



À l'aéroport d'Incheon, le Groupe a déjà investi dans deux stations hydrogène haute capacité. Elles alimentent depuis le mois d'août 2021 des camions de démonstration ainsi que des bus et des voitures hydrogène dans le cadre d'un contrat à long terme.





