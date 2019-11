Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : signe un protocole d'accord en Chine Cercle Finance • 06/11/2019 à 12:31









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce ce jour avoir signé avec Sinopec (China Petroleum & Chemical Corp.), à Pékin, un protocole d'accord pour 'contribuer à l'accélération du déploiement de solutions de mobilité hydrogène en Chine'. 'Les dirigeants d'Air Liquide et Sinopec sont convenus d'envisager un développement du réseau dédié à la mobilité hydrogène et à l'amélioration du cadre réglementaire indispensable au développement de l'hydrogène énergie en Chine, le plus grand marché mondial de la mobilité. Dans le cadre de cet accord, Air Liquide apportera à Sinopec son expertise de la chaîne logistique de l'hydrogène, de la production au stockage et à la distribution, afin d'apporter des solutions compétitives de fourniture d'hydrogène aux marchés chinois de la mobilité propre', détaille Air Liquide.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.75%