Air Liquide signe un nouveau contrat de long terme avec le russe NLMK

16 juillet (Reuters) - * AIR LIQUIDE SIGNE UN NOUVEAU CONTRAT À LONG TERME AVEC LE GROUPE NLMK * AIR LIQUIDE INVESTIRA ENVIRON 100 MILLIONS D'EUROS DANS TROIS PROJETS SITUÉS SUR LE SITE DE NLMK À LIPETSK * AIR LIQUIDE VA CONCEVOIR, CONSTRUIRE, DÉTENIR ET EXPLOITER UNE NOUVELLE UNITÉ DE SÉPARATION DES GAZ DE L'AIR * AIR LIQUIDE - CE PARTENARIAT À LONG TERME AVEC NLMK RENFORCE LA POSITION DU GROUPE EN RUSSIE (Bureau de Paris)

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.15%