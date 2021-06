Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : signe un nouveau contrat avec PAO Severstal Cercle Finance • 03/06/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Air Liquide et PAO Severstal, un des principaux producteurs d'acier, ont signé un nouveau contrat de long terme pour la fourniture d'oxygène au site de Severstal CherMK en Russie. Air Liquide investira autour de 60 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) sur ce site. Cette nouvelle unité produira 1 000 tonnes d'oxygène par jour. Il s'agit de la quatrième ASU installée par Air Liquide à Tcherepovets.

