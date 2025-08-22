Air Liquide signe un accord pour acquérir DIG Airgas en Corée du Sud

Air Liquide AIRP.PA a annoncé vendredi la signature d'un accord en vue d'acquérir le groupe coréen DIG Airgas, dans le cadre d'une transaction attribuant au groupe sud-coréen une valeur d’entreprise de 2,85 milliards d’euros.
L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, selon un communiqué.
(Redigé par Noemie Naudin, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer