AIR LIQUIDE signe un accord de fourniture à long terme avec Steel Dynamics aux Etats-Unis

(AOF) - Air Liquide a signé un contrat de long terme avec Steel Dynamics, Inc. (SDI), un des plus grands groupes de production d'acier et de recyclage de métaux aux États-Unis, en vue de fournir de l'oxygène, de l'azote et de l'argon à la nouvelle aciérie à four électrique de SDI implantée à Sinton, au Texas.

Pour honorer ce nouveau contrat, Air Liquide prévoit d'investir plus de 100 millions de dollars américains dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) au sein de son réseau de canalisations de la côte du Golfe du Mexique à Ingleside, au Texas, ainsi que de raccorder le site de SDI à son réseau de canalisations.

