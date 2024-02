Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide: signe un accord avec Statkraft information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 12:03









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir signé un accord d'achat d'électricité virtuel à long terme avec Statkraft, le plus grand producteur d'énergie renouvelable en Europe.



Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie de décarbonation et de développement durable du Groupe.



Le contrat prévoit la fourniture de certificats d'énergie renouvelable provenant de parcs éoliens polonais.



Il contribuera à réduire les émissions de CO2 d'Air Liquide de 38 000 tonnes/an et aidera les clients en Pologne à décarboner leurs opérations, en utilisant des gaz industriels à plus faible empreinte carbone.







Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.07%