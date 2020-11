Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : seulement +0,8% sur la semaine, bute sur 143,5E Cercle Finance • 13/11/2020 à 18:17









(CercleFinance.com) - C'est le 'grand oublié' de la semaine: Air Liquide gagne seulement +0,8% en 5 séances contre +8,5% pour le CAC40. Après +3% lundi, le titre a enchainé 4 séances de repli et pourrait refermer le 'gap' des 138,75E du 6 novembre ce lundi 16/11. Le titre bute en réalité sur la très forte résistance des 143/143,5E du 4 août au 14 septembre, pénalisé depuis 48H par les mauvais résultats de son concurrent américain Air Products. Le titre pourrait s'en revenir combler le 'gap' des 134,8E du 4 novembre.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.75%