Air Liquide: se hisse à 165E, record absolu à portée de main

(CercleFinance.com) - Air Liquide se hisse à 165E, le record absolu des 167,9E (testé durant quelques minutes seulement le 16 juin) est à portée de main.

Le niveau 168E correspond au passage d'une résistance long terme unissant les précédents sommets absolus.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +0.85%