AIR LIQUIDE s'associe pour lancer un fonds qui accélère le développement de solutions durables

(AOF) - Air Liquide s'associe à Rothschild & Co et la Fondation Solar Impulse pour lancer un fonds d'investissement de 200 millions d'euros. Ce véhicule financier a pour objectif d'accompagner le développement de Petites et Moyennes Entreprises à fort potentiel travaillant sur des solutions respectueuses de l'environnement.

Ce véhicule d'investissement de 200 millions d'euros sera géré par l'activité de capital-investissement (Merchant Banking) de Rothschild & Co et sera conseillé par Air Liquide, à travers son fonds de capital investissement ALIAD, sur les investissements dans les startups en plein développement industriel (Late Stage Venture).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Vaste réorganisation pour les géants de la chimie

Face à la dégradation de leurs performances, les groupes n'ont pas d'autre choix que de se restructurer. Solvay a vu son bénéfice net chuter de 42% sur un an au troisième trimestre, à 176 millions d'euros. A 473 millions d'euros, l'Ebitda a reculé de 21,4% sur la même période. L'entreprise a toutefois réduit ses coûts de 260 millions d'euros depuis le début de l'année. La transformation de son portefeuille a pour objectif de recentrer le groupe sur la chimie de spécialités, la plus rentable. Le groupe va supprimer 500 postes d'ici à 2021.

Quant à Arkema, il affirme être en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction des coûts de 50 millions d'euros en 2020 par rapport à 2019. Il a également réduit ses investissements de 100 millions par rapport au plan initial de 700 millions. Le chimiste français est également engagé dans un plan de recentrage, avec la cession récente de son activité de plexiglas à l'américain Trinseo, pour 1,1 milliard d'euros.