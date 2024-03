Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air Liquide : rounding-top sous la zone record des 197E information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 12:52









(CercleFinance.com) - Air Liquide valide un rounding-top sous la zone record des 197E avec l'ouverture d'un 'gap' de rupture sous 195,8E.

L'enfoncement de l'ex-résistance des 189,8E renforcerait la probabilité d'aller chercher du soutien vers 178,5E, puis de combler l'énorme 'gap' historique des 172,2E du 19 février dernier.





