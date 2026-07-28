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Air Liquide-Résultat opérationnel en ligne au S1 avec l'électronique, l'industriel marchand et la santé
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 07:22
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Air Liquide AIRP.PA a fait état mardi d'un résultat d'exploitation semestriel globalement en ligne avec les attentes, le spécialiste des gaz industriels citant une nette accélération de ses activités au deuxième trimestre.

"Toutes les géographies ont contribué à cette performance, en particulier les Amériques et l'Asie, tirées par nos activités Électronique, Industriel Marchand et Santé, véritables moteurs de croissance", déclare le directeur général François Jackow, cité dans un communiqué.

Le groupe français a publié un résultat opérationnel courant de 2,89 milliards d'euros, en hausse de 8,8% sur un an en comparable, en très léger retrait par rapport aux attentes des analystes, qui tablaient sur 2,91 milliards dans un consensus compilé par Vara Research.

Pour le deuxième semestre, Air Liquide a déclaré anticiper une croissance équivalente, voire légèrement supérieure, à celle du premier.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Olivier Cherfan et Margaux Perrin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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