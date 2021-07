Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : résultat net pdg de 1,2 MdE au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 08:43









(CercleFinance.com) - Air Liquide a publié aujourd'hui un chiffre d'affaires de 10,8 MdsE au titre du 1er semestre 2021, soit une hausse de 9,2% en comparable par rapport à la même période un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant ressort à 1,9 MdE, en progression de 17,1%. Air Liquide enregistre un résultat net part du groupe de 1,2 MdE au 1er semestre, en hausse de 23,1% hors effet de change, soit un bénéfice net par action de 2,63 euros. ' La très bonne performance de ce premier semestre reflète à la fois le dynamisme de nos marchés et l'accélération des ventes au 2ème trimestre, qui dépassent leur niveau de 2019 dans toutes les régions et pour toutes les activités ', analyse Benoît Potier, p.d.-g. du groupe Air Liquide.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -2.44%