Air Liquide : renoue avec les 140E information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 17:30









(CercleFinance.com) - Air Liquide -parti de 114,5E le 13 octobre- efface la résistance des 137,4E du 16 août et renoue avec les 140E, égalant le zénith de début septembre puis du 19 novembre 2021 (un an de bouleversements économiques majeurs mais le cours n'a pas changé, le PER en revanche atteint 23).

Le prochain objectif -tout proche- pourrait se situer vers 142,6E, le plancher du 9 mai dernier.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +2.17%