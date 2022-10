Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : renoue avec les 130E, un 'W' haussier validé information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - Air Liquide renoue avec les 130E à peine 10 jours après le test d'un plancher annuel à 114,44E le 13 octobre (contre 114,7E le 29 septembre).

Cela pourrait évoquer un rebond en 'W' (déjà plus de 10%) et la figure serait validée par le franchissement des 127E (résistance oblique moyen terme) : le prochain objectif serait donc 137,4E, l'ex-zénith de la mi-août.





Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +4.17%