Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : renforce sa position en Pologne Cercle Finance • 13/10/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Air Liquide et KGHM Polska Mied?, l'un des premiers producteurs mondiaux de cuivre et d'argent, ont signé un nouveau contrat à long terme pour fournir en oxygène et azote le site de G?ogów en Pologne. Air Liquide investira environ 40 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air de dernière génération. Ce nouvel investissement permettra d'accroître la capacité de production d'oxygène du site de G?ogów de plus de 1 200 tonnes/jour, portant les capacités totales d'Air Liquide sur place à près de 2 800 tonnes/jour. La nouvelle installation de production renforcera la position d'Air Liquide en Pologne, en améliorant sa compétitivité et en soutenant la dynamique de croissance de ses activités Grande Industrie et Industriel Marchand dans la région.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.26%