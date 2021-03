Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : remonte vers 139E Cercle Finance • 29/03/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - Air Liquide remonte vers 139E et confirme le débordement des 138E, ce qui préfigure un re-test des 142,15E du 9/11/2020. Les acheteurs recherchent des potentiels plus attrayants, le débordement du zénith des 142E validerait un objectif de 160/161E.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris +1.50%