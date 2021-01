Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : relation renforcée avec BASF en Corée du Sud Cercle Finance • 21/01/2021 à 09:43









(CercleFinance.com) - Air Liquide et BASF annoncent avoir signé un contrat dans le complexe industriel de Yeosu pour étendre les termes de leurs accords long terme existants, en augmentant de 20% les volumes dédiés contractuellement au groupe de chimie allemand. Dans ce cadre, le fournisseur français de gaz industriels s'est appuyé sur le démarrage l'année dernière de sa quatrième unité d'hydrogène et de monoxyde de carbone sur ce site industriel majeur de la Corée du Sud. Cette dernière unité est reliée aux trois autres usines d'Air Liquide à Yeosu grâce à un réseau de canalisations de 40 km permettant de fournir ses clients avec le plus haut niveau de sécurité, de fiabilité, d'efficacité et de flexibilité.

