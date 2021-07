Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : rejoint la Coalition pour l'énergie de demain Cercle Finance • 05/07/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - Air Liquide rejoint la 'Coalition pour l'énergie de demain', une initiative lancée en 2019 rassemblant de nombreux industriels en faveur du développement des énergies et technologies d'avenir. Outre Air Liquide, le Groupe Kuehne+Nagel et Rolls-Royce rejoignent également la Coalition, jusqu'alors formée par Airbus, AWS, Bureau Veritas, Carrefour, Cluster Maritime Français, CMA CGM Group, Crédit Agricole CIB, ENGIE, Faurecia, Michelin, PSA International, Schneider Electric, TotalEnergies et Wärtsilä. 'Nous sommes convaincus des bénéfices d'une dynamique collective. Pour accélérer la transition énergétique du transport et de l'ensemble de la chaîne logistique, il nous faut travailler ensemble pour développer des solutions concrètes et favoriser les synergies', a déclaré Benoît Potier, Président Directeur Général du Groupe Air Liquide.

Valeurs associées AIR LIQUIDE Euronext Paris -0.53%