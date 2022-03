Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air Liquide : record absolu des 160E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 18:10









(CercleFinance.com) - Air Liquide bondit vers 158,8E: le titre efface la dernière résistance située vers 156E et devrait retracer le zénith annuel des 160E du 5 janvier au cours des prochaines heures de cotation.

Le risque de formation d'un 'M' baissier sous 160E ne peut être sous-estimé mais beaucoup d'analystes voient un bel avenir dans l'hydrogène et parient sur des objectifs de 180 à 200E au cours des 12 prochains mois.





